Süreç komisyonu... CHP raporu hafta sonuna

İBB davasından tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce’nin kaleme aldığı “22 Metrekare Gökyüzü” kitabı için düzenlenen imza gününe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün 19 Mart darbesinin üzerinden yaklaşık dokuz ay geçti. Arkadaşlarımız dokuz aydır içerideler, tutuklular” dedi ve şunları söyledi: “Bugün yanımda Filiz Hanım var, değerli eşleri. Mayıs sonu haziran başına bir evlilik planları vardı. Ben de onların nikâh şahidi olacaktım. Ama darbe bu evliliğe de engel olmaya çalıştı. Filiz’le Buğra bu evliliği Silivri’de gerçekleştirdiler. Ben de orada nikâh şahitleri oldum.

NİKÂH FOTOĞRAFI

Hayatlarını birleştirdikleri o anın fotoğrafları şu anda Silivri Cezaevi’nin müdüründe duruyor. Önce baskıda, sonra izinde, bir ara yandı falan dediler. Dijital fotoğraf yanar mı? Sonra dediler ki ‘Buradan çıkarken vereceğiz.’ Biz tabii fotoğraflara kavuşmayı değil, Buğra’ya kavuşmayı bir an önce istiyoruz. İddianamede Buğra Gökce’yi içeride tutacak en ufak kanıt yok. Niye içeride, çünkü İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı yolculuğunun yol arkadaşıdır.

TEK SİLAHI KALEMİ

Bizi iktidara hazırlayan ekibin içindedir. Tek silahı kalemidir. Rejim, Buğra Gökce’den, Ekrem İmamoğlu’ndan korkmaktadır, bizimle rekabetten korkmaktadır. Siyasi rekabet yapamayanlar kurdukları bir yapı üzerinden birilerinin elindeki yargı gücünü orantısız kullanarak, kadın kolları, gençlik kolları gibi yargı kolları başkanlığı oluşturarak iktidarımızı engellemeye çalışmaktalar. Ama Buğra Gökce’nin kalemine, zihnine, yüreğine, Ekrem İmamoğlu ve tüm arkadaşlarımızın yüreğine yenilecekler. O gün Silivri’de de söylemiştim, gelin hanımın gözyaşlarına yenilecekler. Biz, bugün bu kitabı Buğra Gökce çıkıp kendisi imzalayana kadar ona vekaleten imzalıyoruz.

RAPOR BANA SUNULDU

(Süreç komisyonuna sunulacak rapor) O rapor bugün sabahleyin Sayın Murat Emir tarafından bana sunuldu. Aynı sırada da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hafta sonuna kadar süre istediği öğrenildi. Ben raporla ilgili çalışmaları çok değerli buldum, bazı önerilerim oldu. Arkadaşlarımız çalışacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi hafta sonuna kadar zaman istiyorsa bu zamanı CHP de kullanacaktır.”

MECLİS NEZLE OLURSA TÜRKİYE KANSER OLUR

“(Meclis’teki taciz iddiaları) Ben 14 yıldır mensubu bulunduğum parlamentoda bu olayın yaşanmasından büyük bir utanç duyduğumu söylemiştim. Anlaşılan o ki iktidar tarafında, yani benim dışımda utanan kimse yok. Bakan konuyu açmıyor, Meclis’ten tatminkâr açıklamalar yapılmıyor. Önce bir kişiydi, sonra üç kişi daha tutuklandı. Ama ilk ifadelerde işte 10 kişiden bahsediliyordu. Bir de yani Meclis nezle olursa Türkiye kanser olur. Bu Meclis leke kaldırmayacak bir yer. Bu Meclis’e lise öğrencileri emanet edilmiş ve o emanete böyle bir hıyanetle yaklaşılmış. Ve bunu sanki böyle Meclis’te bir araba bir arabaya gitmiş sürtmüş de maddi hasarlı bir kaza olmuşcasına sakin karşılıyor herkes. Bakanın konusu değil, Başkanlık bir açıklama yapmıyor, kamuoyu yeterince bilgilendirilmiyor. Meclis’te bu iş böyle normal karşılanıyorsa, üstü üstünkörü geçiştiriliyorsa diye inanılmaz kötü, inanılmaz çirkin odaklara cesaret vermiş olursunuz. O yüzden bu konuyla ilgili hem ilgili bakanlık hem savcılık hem Meclis Başkanlığı ibreti alem olacak şekilde, yani buna yeltenene örnek olacak şekilde üzerine bu olayın gitmelidirler.”

İMZA GÜNÜNE KATILDI

