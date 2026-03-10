SÃ¼re uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±: Son gÃ¼ne kalmak istemeyenler yoÄŸunluk oluÅŸturdu

Haberin DevamÄ±

Standart dÄ±ÅŸÄ± APP plakalarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi iÃ§in verilen sÃ¼renin uzatÄ±lmasÄ±na raÄŸmen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler plaka deÄŸiÅŸim iÅŸlemleri iÃ§in baÅŸvurularÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. SÃ¼renin dolmasÄ±na yaklaÅŸÄ±k 20 gÃ¼n bulunmasÄ±na raÄŸmen birÃ§ok araÃ§ sahibi iÅŸlemlerini son gÃ¼nlere bÄ±rakmamak iÃ§in plaka basÄ±m atÃ¶lyelerine yÃ¶neliyor.

Ã–zellikle son gÃ¼nlerde artan taleple birlikte Trabzon ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler OdasÄ±'na baÄŸlÄ± plaka basÄ±m atÃ¶lyesinde yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor. GÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde atÃ¶lyeye gelen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler sÄ±ra oluÅŸturarak araÃ§larÄ±na ait plakalarÄ±n mevzuata uygun ÅŸekilde yenilenmesi iÃ§in baÅŸvuruda bulunuyor. Trabzon ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler OdasÄ± bÃ¼nyesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Trabzon merkez ve ilÃ§elerde yaklaÅŸÄ±k 10 bin adet plaka basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, yoÄŸunluÄŸun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde de devam etmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunan Trabzon ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ã–mer Hakan Usta ise, plaka basÄ±m atÃ¶lyelerinde yoÄŸunluÄŸun olduÄŸunu belirterek, "Sistemde biraz sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Bazen kesintiye uÄŸruyor. DolayÄ±sÄ±yla noterdeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bize gelen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sistemden plaka Ã§Ä±ktÄ±sÄ±nÄ± alamÄ±yoruz. Sistem zaman zaman kesintiye uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iÃ§in vatandaÅŸÄ±mÄ±za yardÄ±mcÄ± olamÄ±yoruz. Bu plakalar ilÃ§elerde de basÄ±lÄ±yor. Of ilÃ§esinden BeÅŸikdÃ¼zÃ¼'ne kadar tÃ¼m ilÃ§elerimizde plaka basÄ±m atÃ¶lyelerimiz var. Orada da gidip plakalarÄ±nÄ± bastÄ±rabilirler. Elimizden geldiÄŸi kadar vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.

"MERDÄ°VEN ALTI, MÃœHÃœRSÃœZ, SAHTE HOLOGRAMLI SAÃ‡LARA BASILAN PLAKALARA SIKINTI VAR"

Trabzon merkez ve ilÃ§elerinde yaklaÅŸÄ±k 10 bin adet plakanÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸini kaydeden Usta, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z 140 bin liralÄ±k cezayÄ± bizim Ã¶nÃ¼mÃ¼ze sunuyorlar. ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler OdasÄ±'nÄ±n bastÄ±ÄŸÄ± mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ ve barkotlu plakalara 140 bin liralÄ±k ceza sÃ¶z konusu deÄŸil. Merdiven altÄ±, mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z, sahte hologramlÄ± saÃ§lara basÄ±lan plakalara sÄ±kÄ±ntÄ± var. Bizim bastÄ±ÄŸÄ±mÄ±z plakalarda bir problem yok. Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama doÄŸrultusunda sÃ¼re 1 Nisan tarihine kadar uzatÄ±ldÄ±. Ama maalesef Ã§ok kalabalÄ±k bir ÅŸekilde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bir an Ã¶nce plakasÄ±nÄ± bastÄ±rÄ±p iÅŸine dÃ¶nmek istiyor. Bu sÃ¼re uzatÄ±ldÄ±, zamanÄ±mÄ±z var. Bu sÃ¼reÃ§te Trabzon'da ilÃ§elerle beraber yaklaÅŸÄ±k 10 bin plaka basÄ±ldÄ±. Noterlerde yoÄŸun. VatandaÅŸlar gelmeye devam ediyor. YavaÅŸ yavaÅŸ bu sÃ¼reci tamamlayacaÄŸÄ±z. 1 Nisan'a kadar bu yoÄŸunluk devam edecek gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"SABAHTAN BERÄ° BURADA BEKLÄ°YORUM"

Plaka basÄ±m atÃ¶lyesinde sÄ±rada bekleyen vatandaÅŸlardan Yusuf KoÃ§al, "Sabahtan beri burada bekliyorum. PlakalarÄ±mÄ± deÄŸiÅŸtiremedim, gidiyorum. Bu konuda yardÄ±m bekliyoruz" diye konuÅŸtu.

Yakup KitapÃ§Ä± isimli vatandaÅŸ ise, "2 tane aracÄ±m var. Ä°ki plakanÄ±n da deÄŸiÅŸmesi gerekiyormuÅŸ. YÄ±lbaÅŸÄ±nda plakasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸim aracÄ±mÄ±n bugÃ¼n yine plakasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸim. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±m. Mecbur kuyruÄŸa gireceÄŸim. Ä°lk kez geldim. Ã‡ocuÄŸum â€˜baba gitme, orasÄ± Ã§ok kalabalÄ±k' dedi. Bize sÄ±ra gelmesi zor gibi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor" ifadelerini kullandÄ±.

