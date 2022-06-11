Sürdürülebilir enerjinin yıldızı Bourtange

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Sürdürülebilirlik denildiğinde konunun hidrojene bağlanmaması neredeyse imkânsız. Yeryüzünde en çok bulunan ve bilinen en uçucu madde olması nedeniyle, gelecekte kendisinden çok şey bekleniyor. Ülkelerin enerji sorununu çözmek için yeni hammaddeler aramasıyla öne çıkan hidrojeni, doğaya zarar vermeden üreten ülkelerin başında ise Hollanda geliyor.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM

Ülkede; petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların alternatifi olan hidrojenin, sadece endüstride değil ev ve işyerlerinin ısıtmasında da kullanılması için hummalı bir çalışma var.

Şu anda Hollanda’nın yıllık sıvı hidrojen üretimi 13 milyon ton. Aslında üretimi artırmak mümkün. Ancak ekonomik olan ‘hidrojeni fosil yakıtları kullanarak’ elde etmeyi tercih etmeyen Hollanda, tamamen rüzgâr türbinleri ve güneş panelleri üzerinden üretim yapıyor. Sürdürülebilir yollarla hidrojen üretiminde ısrarlı olan ülke, devasa büyüklükte rüzgâr türbini santralleri kuruyor, otomobiller için hidrojen dolum istasyonları inşa ediyor. Bu sayede Hollanda’da hidrojenle çalışan ve kamu hizmeti veren otobüslerin sayısı da hızla artıyor. Sadece kişisel otomobillerin hidrojen ya da elektrik yakıtına geçmesi yeterli bulunmuyor. Toplu taşıma ‘sürdürülebilirliğe geçişe’ öncülük ediyor.

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DÜNYAYA ÖRNEK KÖY

Ülkenin kuzey doğusunda yer alan Groningen bölgesi ise bu dönüşümün merkezi sayılabilir. Büyük petrol şirketlerinin de destek verdiği bölgede, köylerle şehir merkezi arası ulaşımı sağlayan halk otobüsleri hızla hidrojenli yakıta çevriliyor. Bourtange Köyü de hidrojenli otobüslerle şehir merkezine bağlanarak sürdürülebilir bir dünya için örnek teşkil ediyor. Yakın gelecekte Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’na yapılan tren ve otobüs gibi toplu taşıma seferlerinin tamamının da hidrojenle yapılması amaçlanıyor.