Surda delik açtı beraat etti! Avusturyalı Godina’nın davasında şaşırtan karar

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Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi’nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina’ya ait evin duvarlarıyla bitişik tarihi surlar, 2019’un Nisan ayında yıkılmış, 8 metre genişlik ve 12 metre yüksekliğindeki surların yıkımı sonrası yapılan incelemelerde birçok skandal işlem ortaya çıkmıştı. Tespitlere göre, surların üzerinde izinsiz korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar yapan, surları altını delerek atık sularını da buraya boşalttığı ortaya çıkan Godina’ya ‘tarihi yapılara zarar vermek’ ve ‘İmar Kanunu’na muhalefet’ten dava açılmıştı. Dava süreci devam ederken söz konusu evin kamulaştırılması istenmişti. Alanya Asliye Ceza Mahkesi’ndeki davanın şaşırtan bir kararla sonuçlandığı ortaya çıktı. ‘İmar Kanunu’na muhalefet’ ve ‘tarihi yapılara zarar vermek’ suçlamalarıyla yargılanan Godina, bilirkişi raporları gerekçe gösterilerek iki davadan da beraat etti.

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TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİRDİ

Yaklaşık 6 ay önce tamamlanan yargılama süreci ile ilgili Hürriyet’e konuşan Godina’nın avukatı Mehmet Bekar, “Dava süreci devam ederken söz konusu evin kamulaştırılması da istenmişti. Bilirkişilerin yaptığı tespitlerin ardından Godina’nın hiçbir ihlalde bulunmadığı kanıtlandı. Yargılama sonunda ne hapis ne de para cezası aldık. Evin kamulaştırılmasına ilişkin bir karar da çıkmadı. Godina tazminat davası da açabilirdi ancak kendisi bu yolu tercih etmedi. Çünkü Türkiye’yi ve Alanya’yı çok seviyor” dedi.

KAZI BAŞKANI: HABERİM YOK

Kararın henüz kendilerine ulaşmadığını kaydeden Alanya Kalesi kazı başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar ise “Yargı sürecinin nasıl tamamlandığına ilişkin yeni bir bilgi elimde yok. Ancak bazı bilirkişi raporlarında ciddi hatalar yapıldığına daha önce şahit olduk. İlgili bakanlığımız mutlaka süreci yakından takip ediyordur” diye konuştu.

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KURULDAN RAPOR TEPKİSİ

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkilisi ise mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi: “Bilirkişi nasıl böyle bir rapor hazırladı, nasıl böyle bir karar çıktı, anlamış değiliz. Surlar ve çevresindeki tahribat bizzat kazı başkanlığı tarafından tespit edilmişti. Yapılacak itirazlarla yargı sürecinin yeniden başlayacağını düşünüyoruz.”

TEMELDE ÇELİK ÇİVİ SURDA PVC BORU

- 2022’de Alanya Kalesi’nin surları restorasyona alınmıştı. Alanya Kalesi Kazı Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Osman Eravşar ise surların yıkımından bugüne kadarki süreci ve restorasyon işlemlerini şöyle anlatmıştı: “Bu alandaki surların tahrip olmasının sebebi, üst tarafta bulunan evin onarımı sırasında yapılan izinsiz müdahalelerdi. Bu müdahaleler sonucunda surlarda derin çatlaklar oluştu ve nitekim surun bu bölümü yıkıldı. O alanda onarım öncesi yaptığımız araştırmalarda, alt kısımda üst taraftaki evin temellerini güçlendirmek amacıyla büyük çelik çiviler çakıldığını gördük. Murç tarzında ve bunların bir tanesi de yerinde sabit kalmış. Hatta bu sabit kalan parça Helenistik dönem taşlarına saplanmış ve bu taşı da dışarıya doğru ittirdiğini tespit ettik. Şu an yine aynı şahsın evinin altında su tahliyesi amacıyla sur duvarlarının içerisine yerleştirilmiş PVC borular halen görülebiliyor. Bunlar da bize şunu gösteriyor; 1’inci derecede arkeolojik sit alanı içerisinde izinsiz çalışma yapmış. İlgili mahkemeler ya da kurumlar tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.”