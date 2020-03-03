Şura isminin anlamı nedir? Şura ne demek?

Şura ismi Kuran'da geçen bir isim olduğu için temelde 2 farklı anlama sahiptir.

Şura İsminin Anlamı

İlk anlamı; büyük bir divan ya da meclis anlamına gelmektedir. Kuran'da geçen anlamı ise sure ismidir. Kuran-ı Kerim’de 38. ayet Şura Suresi olarak bilinir. Şura ismi de Kuran'da yer alan bir surenin adıdır. Bu nedenle dini bir isim olarak da bilinir.

Şura Ne Demek

Şura bilinen anlamı ile konsey, meclis ya da kurul anlamına gelmektedir. Eski dönemlerde özellikle divan toplantıları Şura toplantısı adıyla anılmaktaydı. Bu sebeple Şura adının bilinen ilk gerçek anlamı büyük bir kuruldur. Diğer anlam ise sure adı olarak geçer. Kuran-ı Kerim’de Şura Suresi 38. ayet içerisinde yer almaktadır. Buradan da Şura adı bir sure adı olarak açıklanır.

Şura ismi uniseks bir isim olduğu için kız ve erkek çocukları için tercih edilebilir. Şura adına sahip olan kimseler genellikle karakter olarak oldukça güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olurlar. Ayrıca bu isme sahip kişiler iş hayatlarında başarılı ve atılgan bir yapıdadır. Türkiye'de yeni yeni Şura adı kullanılmaya başlanmıştır. Her geçen gün artan bu isim Şura adının daha fazla araştırılmasını da sağlamaktadır.