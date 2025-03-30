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Åžüpheliyi yakaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada fenalaÅŸan polis memuru ÅŸehit oldu

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#Mesut Acar#Polis#ÅžanlÄ±urfa
ÅžÃ¼pheliyi yakaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada fenalaÅŸan polis memuru ÅŸehit oldu
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 30, 2025 10:01

ÅžanlÄ±urfaâ€™da ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan arbedede yere dÃ¼ÅŸÃ¼p fenalaÅŸan polis memuru Mesut Acar (33), kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit oldu.

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde gÃ¶revli polis memuru Mesut Acar, ÅŸÃ¼pheliyi yakalama sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan arbedede yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve fenalaÅŸtÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Acar, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu.

TÃ–RENLE MEMLEKETÄ°NE UÄžURLANACAK

Evli ve 1 Ã§ocuk babasÄ± olan ÅŸehit polis memuru Mesut Acarâ€™Ä±n, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde dÃ¼zenlenecek tÃ¶renin ardÄ±ndan memleketine uÄŸurlanacaÄŸÄ± bildirildi.Â

ÅžÃ¼pheliyi yakaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada fenalaÅŸan polis memuru ÅŸehit oldu

ÅžÃ¼pheliyi yakaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada fenalaÅŸan polis memuru ÅŸehit oldu

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#Mesut Acar#Polis#ÅžanlÄ±urfa

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