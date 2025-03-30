ÅžÃ¼pheliyi yakaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada fenalaÅŸan polis memuru ÅŸehit oldu

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde gÃ¶revli polis memuru Mesut Acar, ÅŸÃ¼pheliyi yakalama sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan arbedede yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve fenalaÅŸtÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Acar, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu.
TÃ–RENLE MEMLEKETÄ°NE UÄžURLANACAK
Evli ve 1 Ã§ocuk babasÄ± olan ÅŸehit polis memuru Mesut Acarâ€™Ä±n, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde dÃ¼zenlenecek tÃ¶renin ardÄ±ndan memleketine uÄŸurlanacaÄŸÄ± bildirildi.Â
Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun ðŸ‡¹ðŸ‡·— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 30, 2025
ÅžanlÄ±urfa AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kadrosunda gÃ¶revli Kahraman Polis Memurumuz Mesut Acar, dÃ¼n akÅŸam firari ÅŸahsÄ±n yakalanmasÄ± esnasÄ±nda rahatsÄ±zlanmÄ±ÅŸ, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit olmuÅŸturðŸ‡¹ðŸ‡·
Bayramâ€¦ pic.twitter.com/gqFM0kkwra