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Şüphelilerin peşine düşen polisler otomobille çarpıştı: O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Yunus Polisi#Polis#Kaza
Şüphelilerin peşine düşen polisler otomobille çarpıştı: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 14:00

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde şüphelinin peşine düşen Yunus timlerinin kullandığı motosiklet ile otomobil çarptı. Polisleri hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

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Çayırova ilçesinde önceki gün polis ekipleri, asayiş uygulaması sırasında şüphe üzerine motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Sürücüsü, ‘dur’ ikazına uymadı. Bunun üzerine Yunus timleri, şüphelinin peşine düştü. Takip sırasında polis motosikleti ile bir otomobil çarpıştı.

Şüphelilerin peşine düşen polisler otomobille çarpıştı: O anlar kamerada

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki polisler yola savruldu. Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar, polislerin yardımına koştu. Hafif yaralanan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin peşine düşen polisler otomobille çarpıştı: O anlar kamerada

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Öte yandan kaza ile vatandaşların polislere yardım ettiği anlar, kazaya karışan otomobilin kamerasına yansıdı. 

Şüphelilerin peşine düşen polisler otomobille çarpıştı: O anlar kamerada

 

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#Yunus Polisi#Polis#Kaza

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