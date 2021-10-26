Şüpheli yangın

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Karadeniz Bölgesi’nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan’ın (37), Trabzon Sürmene’nin Gökçesu Mahallesi’nde yalnız yaşadığı 2 katlı ve yöresel mimarili evinde, geçen cumartesi akşamı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda kaçan Erhan’ın ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev yangında kullanılamaz hale geldi, Erhan’ın tabloları da küle döndü. Erhan’ın deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı yapacağı basın açıklamasına saatler kala evinin yanması, kundaklama şüphesini doğurdu. Jandarma ekipleri inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti.

Erhan, evi yanmasına rağmen basın açıklamasına katıldı. Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği, Sürmene Yeniçam Balıkçı Kooperatifi üyeleri ve bölge halkının katıldığı açıklamada konuşan Erhan, “Bu projeler, geçimini balıkçılıkla sağlayan aileleri son derece olumsuz etkileyecektir. Kültür balığı tesisi için düşünülen bölge, görüntü kirliği yaratacak ve yerel turizmi etkileyecektir. Kafeslerde kullanılacak yemler, doğal ortamdaki deniz balıklarının besin zincirinin bozulmasına neden olacaktır. Denizde yakalanan küçük balıklar, çiftliklerde yem olarak kullanılacağı için küçük deniz balıklarının soyları tükenecek ve hamsi kültürü tehdit altına girecek. Bu projeye kesinlikle karşıyız. Çamburnu’na kimse kafes saplayamaz” diye konuştu.





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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Evinin yandığını hatırlatan Gökçe Erhan, “Biz atalarımızdan kalan aile evimizi kaybetmiş olsak da bu geri getirilebilir bir şey. Ben bir ressam olarak oradaki her ayrıntıyı aynı şekilde resmedebilirim. Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez” dedi. Erhan, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.