Şüpheli ölümü ‘fethi kabir’ aydınlatacak

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ESKİ Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi.

10 YILLIK SIR PERDESİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikâyette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

2016’DA VEFAT ETMİŞTİ

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu ve Alihan Kuriş’in dayısıydı. Denizolgun, 8 Eylül 2016’da Beykoz’daki evinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından cemaatin liderliğine yeğeni Alihan Kuriş getirildi. Ölümünün doğal nedenlerle mi yoksa dış müdahaleyle mi gerçekleştiği yeniden araştırılacak.

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ALİHAN KURİŞ ‘SUÇ ÖRGÜTÜ’NDEN TUTUKLANMIŞTI

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in Süleymancılar cemaatinin başına geçmesinin ardından sosyal veya dini faaliyet alanı dışında faaliyetlere yöneldiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.