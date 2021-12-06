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Şüpheli ölüm

#Elif Toru#Büyükçekmece Gölü#Şüpheli Ölüm
Şüpheli ölüm

İstanbul Büyükçekmece Gölü kenarında geçen cumartesi günü saat 17.00 sıralarında bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin Elif Toru’ya (20) ait olduğunu belirledi. Polis araştırmasında, Elif Toru’nun bir erkek arkadaşı olduğu, ailesinin görüşmelerine izin vermemesi nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.

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Elif Toru, liseden mezun olmuş üniversite sınavına hazırlanıyordu. Olay günü, 09.00 sıralarında ailesi ile evde kahvaltı yaptıktan sonra dershaneye gitmek için çıkan Elif’in dershaneye de gitmediği öğrenildi. Kızından haber alamayan aile, acı haberi alınca yıkıldı. Polis ekipleri, Elif Toru’nun sır ölümü üzerinde detaylı çalışma başlattı. Elif Toru’nun boğularak öldüğü belirlenirken, vücudunda ateşli silah ya da farklı bir ize rastlanmadı.

‘DÜŞTÜĞÜNÜ SANIYORUZ’

Elif Toru’nun babası Ahmet Toru, kızının düştüğünü düşündüklerini belirterek, “Kızım kendi halinde, okulunda, dersinde biriydi. Herhangi bir darp, yara izi yokmuş. Bir cinayet veya intihar olduğunu düşünmüyorum. Fotoğraf çekmeyi çok severdi, köprünün üzerinde de fotoğraf çekmek için çıkıp düştüğünü tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde olay netleşecek, kasıt olduğunu sanmıyorum. Psikolojik bir sorunu da yoktu” dedi.

Polis araştırmasında, Elif Toru’nun bir erkek arkadaşı olduğu, ailesinin görüşmelerine izin vermemesi nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elif Toru#Büyükçekmece Gölü#Şüpheli Ölüm

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