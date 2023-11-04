Şüpheli havaleye anında bloke... Banka hemen savcılığa haber verdi

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başlattığı operasyonda Dilan ve eşi Engin Polat, Dilan Polat’ın kız kardeşi Sinem Sıla Doğu, erkek kardeşi Can Doğu, Ahmet Gün, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Zehra Yılmaz, Ceyda Nur Gün, Beyza Nur Gün, Zekayi Tepe, Halit Polat, Can Polat, Haydar Enes Çetinkaya, İlkan Kul ve Buse Uzuner gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest kalmıştı.

AKRABALARI TESLİM OLDU

Operasyon sürerken, Polat ailesinin Ankara’da franchising olarak işlettiği Dipomad Medikal’den 4 kişinin hesabına 1 milyon 800 bin TL havale edilmek istendi. Banka, savcılığı uyararak havalenin şüpheli olduğunu bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla para transferi durduruldu ve tedbir koyuldu. Şirketten havale yapılmak istenen Gözde Bilgiç, eşi İsmail Bilgiç, Kübra Doğan ve Mustafa Özalp yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. Soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan Engin Polat’ın akrabaları Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz da polise teslim oldu. Teslim olanlarla birlikte gözaltına alınanların sayısı 24’e yükseldi.

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BU EVLERDE YAŞADILAR

- Dilan Polat ve Engin Polat’ın yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat’ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat’ın yaşadığı gecekondu, havadan görüntülendi.

Engin Polat’ın ailesi 5 yıl önce bu gecekonduda yaşıyordu.

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Dilan ve Engin Polat, yeni evlendiği zaman bu evin 2. katında oturdu.

6 SAAT SORGULANDI

- MALİ Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçen belgelerin incelenmesinin ardından dün sorguları tamamladı. Dilan ve Engin Polat en son sorguya alındı. Mali Şube Müdürlüğü’nde yaklaşık 6 saat süren sorguda, Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Gözaltındaki 24 kişinin bu sabah Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor.