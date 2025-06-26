Şüpheli hareketleri ele verdi! 9 yıl sonra yakalandı

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Olay, 3 Haziran Salı günü saat 23.15 sıralarında Kuruçeşme Parkı’nda mesuddan geldi. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, parkta GBT sorgusu yapmaya başladı. O sırada bekçiler, davranışlarından şüphelendikleri bir kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimlik vermek istememesi üzerine şüpheli emniyete götürüldü.

Burada kimlik tespiti yapılan Battal K.’nin 9 yıl önce Osmaniye’de karara bağlanan bir davada 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 20 yıl 10 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Battal K., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Battal K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.