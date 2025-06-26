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Şüpheli hareketleri ele verdi! 9 yıl sonra yakalandı

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#GBT Sorgusu#Cezaevi#Firari Tutuklama
Şüpheli hareketleri ele verdi 9 yıl sonra yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 10:59

Beşiktaş'ta Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapan bekçiler, hareketlerinden şüphelendikleri kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Üstünden kimlik çıkmayan kişi emniyete götürüldü. 20 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen ve firari olan Battal K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 3 Haziran Salı günü saat 23.15 sıralarında Kuruçeşme Parkı’nda mesuddan geldi. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, parkta GBT sorgusu yapmaya başladı. O sırada bekçiler, davranışlarından şüphelendikleri bir kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimlik vermek istememesi üzerine şüpheli emniyete götürüldü.

Şüpheli hareketleri ele verdi 9 yıl sonra yakalandı

20 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Burada kimlik tespiti yapılan Battal K.’nin 9 yıl önce Osmaniye’de karara bağlanan bir davada 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 20 yıl 10 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Battal K., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Battal K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#GBT Sorgusu#Cezaevi#Firari Tutuklama

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