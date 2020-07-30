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AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 00:53,Son Güncelleme:

Şüpheli davranışları ele verdi... Tutuklandılar

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Şüpheli davranışları ele verdi... Tutuklandılar
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kabaklar Mahallesi'nde vatandaşlar, 2 araçta bulunanların şüpheli davranışları üzerine jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, şüphelilerin enerji nakil hattından 750 metre kablo çalınması olayına karıştıklarını belirledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K. ve Y.Ö. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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