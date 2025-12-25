Şüpheli çantadan kişisel eşyalar çıktı

Haberin Devamı

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan nokta üzerinde yer alan kaldırımda şüpheli çanta olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edilirken, çantayı bırakan kişinin tespiti için mobese kameralarına bakıldı.

ÇANTADAN KİŞİSEL EŞYALAR ÇIKTI

Kısa sürede gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, trafik polisi de yolu tek şeride düşürdü. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis kıyafetlerini giyerken, ekipler trafiği tamamen kapattı. Bomba imha ekibi polisi yaptığı incelemede çantada kişisel eşyalar olduğu görüldü. Ekipler daha sonra trafiği açtı.

Ekipler, mobese görüntülerinden çantayı koyarak uzaklaşan kişinin Andızlı Mezarlığı'na doğru gittiğini belirledi. Ekipler mezarlıkta yaptıkları incelemede verilen eşkal neticesinde B.A. adlı kadını yakaladı. B.A., ekiplere bipolar rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine B.A., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.