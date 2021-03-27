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Gündem
Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Şüpheli çantadan bebek bezi ve biberon çıktı

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Şüpheli çantadan bebek bezi ve biberon çıktı

ADAPAZARI'nda cadde üzerine bırakılan şüphe çanta, tedirginliğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanlarının kontrol ettiği çantadan bebek bezi ve biberon çıktı.

Şüpheli çantadan bebek bezi ve biberon çıktı
Olay, saat 16.00 sıralarında Semerciler Mahallesi Haliç Caddesi katlı pazar mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde şüpheli bir çanta olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapatarak önlem aldı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları çantayı kontrol etti. Çantanın içinde bebek bezi, biberon ve bebek eşyaları olduğunun anlaşılmasının ardından cadde tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

 

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