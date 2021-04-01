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Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Şüpheli araçta 494 kaçak cep telefonu bulundu

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Şüpheli araçta 494 kaçak cep telefonu bulundu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polisin bir araçta şüphe üzerine yaptığı aramada gümrük kaçağı 494 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli araçta 494 kaçak cep telefonu bulundu
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince müşterek yapılan çalışmada, Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Aramada, 494 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

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