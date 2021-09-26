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Şüpheli araç durdurulunca ortaya çıktı: Zehir düzeneği!

#Uyuşturucu#Kokain#Kol Saati
Şüpheli araç durdurulunca ortaya çıktı: Zehir düzeneği

İstanbul'un Beşiktaş semtinde iki kol saatinin içerisine kokain sakladığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, polisin kol saatinin içindeki uyuşturucuları bulduğu anlar kameraya yansıdı.

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(DHA) Levazım Mahallesi’nde içinde  V.S. ve F.C.’nin bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Şüphelinin kolundaki saat kontrol edildiğinde, kol saatine mıknatıslı bir düzenek kurularak içerisine uyuşturucu madde saklandığı tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda da yine aynı düzenek kullanılarak içerisine uyuşturucu madde saklanılmış ikinci bir saat olduğu belirlendi.

Şüpheliler V.S. ve F.C. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda  toplam 2 adet cep telefonu, 10 parça halinde saat içerisine saklanmış 7 gram taş kokain maddesi ve  895 lira para ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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#Uyuşturucu#Kokain#Kol Saati