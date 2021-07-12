Şüphelendiği için kaydı başlattı, böyle görüntüledi! Fark edince hemen kaçtı

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki tarlaların bitişiğindeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

"ABİ ORMAN YANIYOR, NİYE YAKTIN?"

Bu arada, cep telefonuyla yangını görüntüleyen bir kadın, ormanın ateşe verildiğini öne sürdü. Görüntülerde, kadının, bölgeden ayrılan bir erkeğe, "Niye yaktın oraları. Abi orman yanıyor, niye yaktın?" diye seslendiği görüldü. Kadının kendisini görüntülediğini fark eden elinde poşet olan kişi, yüzünü kapatarak bölgeden uzaklaştı.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Yangınla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının görüntülerini çektiği şüpheliyi arıyor.

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