Şüphe üzerine durduruldular: 2 İranlının midesinden uyuşturucu çıktı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz’da saat 10.00 sıralarında kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan İran uyruklu A.K. (42) ile M.B. (34) gözaltına alındı.

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Şüphelilerin uyuşturucu yutmuş olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, iki kişiyi hastaneye götürdü. Burada yapılan iç beden muayenesi ve çekilen röntgen filmleri sonucunda, şüphelilerin midelerinde yabancı cisimler olduğu tespit edildi. Tıbbi müdahale ve doğal yollarla şüphelilerin midelerinden çıkarılan 86 kapsül içerisinde, toplam 605 gram eroin ve 123 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu A.K. ve M.B., çıkarıldıkları mahkemece ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.