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Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden 'uçaksavar' mermisi' çıktı

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#İzmir#Uçaksavar Mermisi#Konak
Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden uçaksavar mermisi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 23:25

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı. Mermiyi askerden hatıra olarak getirdiğini ileri süren kişi, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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İzmir'in Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, sokakta şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri üst araması da yaptı. Arama sırasında şüphelinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, uçaksavar mermisini askerden hatıra olarak getirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

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#İzmir#Uçaksavar Mermisi#Konak

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