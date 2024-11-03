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Şüphe üzerine durdurulan şahsın valizinden para basma makinesi çıktı

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#İstanbul#Şişli#Sahte Para
Şüphe üzerine durdurulan şahsın valizinden para basma makinesi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 12:25

İstanbul Şişli’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine durdurulan şahsın valizinden sahte para basmada kullanılan malzemeler çıktı. Sahte pasaportu olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli’de 18 Ekim tarihinde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde Merkez Mahallesi’nde polis ekipleri, bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemelerde, şahıs ile pasaportunda bulunan fotoğrafın uyuşmadığı belirlendi. Pasaportun sahte olduğu tespit edilmesi üzerine kimlik bilgileri belirlenen S.S. gözaltına alındı.
Şüphelinin valizinde yapılan aramalarda ise, 94 adet 100 dolar kağıdı, 1 adet para basma makinası, 3 adet ateş ölçer, 1 adet solüsyon, 2 adet toz ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından “parada sahtecilik” suçundan sevk edildiği adli makamlarca şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Şüphe üzerine durdurulan şahsın valizinden para basma makinesi çıktı

Şüphe üzerine durdurulan şahsın valizinden para basma makinesi çıktı

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#İstanbul#Şişli#Sahte Para

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