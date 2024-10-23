Şüphe üzerine durdurulan otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı

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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, polis kontrol noktasında, şüphelendiği otomobili durdurdu. Narkotik polisleri, otomobilde arama yaptı, ancak herhangi bir şey bulamadı. Sürücü C.B. (30)'nin tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine bu kez uyuşturucu madde bulmak için eğitilen köpekle arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği 'Şila'nın tepki vermesi üzerinde, aracın ön taraftaki sürücü kısmının tavanını açan polisler, 30.41 gram metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan C.B. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.