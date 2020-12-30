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Burhan CEYHAN - DHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 19:21 | Son Güncelleme:

Şüphe üstüne durdurulan araçtan cephane çıktı!

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Şüphe üstüne durdurulan araçtan cephane çıktı!
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Aydın’ın Efeler ilçesinde, yılbaşı öncesi yapılan denetimde durdurulan otomobilin sağ kapı kaportasına saklanmış halde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı için denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobil arandı. Otomobilin sağ kapı kaportasının içine saklanmış, 10 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjör ve 13 fişek ele geçirdi.

Olayda otomobilde bulunan N.E. ve A.Ö. gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancalara el konuldu. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Şüphe üstüne durdurulan araçtan cephane çıktı

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