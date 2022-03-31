Şüphe Katliamı: Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

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İSTANBUL Bağcılar’da nalbur dükkânı işleten Ramazan Onat, Gülşen Onat ile evliydi. Bu evlilikten bir çocukları olmuştu. Aralarında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başlamış, bir ay önce bir kavganın ardından karakolluk olmuşlardı. Gülşen Onat, eşi için uzaklaştırma kararı aldırmış ancak daha sonra aile üyeleri araya girerek çifti barıştırmıştı.

KOMŞULAR HABER VERDİ

Ramazan Onat önceki gün saat 22.30 sıralarında eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği komşusu Ahmet Çakır’la İnönü Mahallesi 364. Sokak’ta arabasının içerisinde buluştu. Bu buluşma sırasında alkol alan ikili arasında tartışma çıktı. Ramazan Onat tabancasını çıkartarak peşpeşe ateş etti, Ahmet Çakır’ı ağır yaralı halde otomobilden aşağı atıp evine gitti. Burada da eşi Gülşen Onat’la yaşadığı tartışmanın ardından bir kez daha silahını çıkarttı. Gülşen Onat’ı da vuran Ramazan Onat tabancayı daha sonra kendi başına dayayıp ateşledi.

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Silah seslerini duyan komşuları eve girdi. Onat çiftini kanlar içinde bulan komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, uyuyan çocuklarını da dışarı çıkardı. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülşen Onat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Çakır ve Ramazan Onat da kurtarılamadı. Polis, olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığına yönelik bilgilere ulaştı. Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Gülşen Onat’ın cenazesi ailesi tarafından alınarak Tekirdağ’a götürüldü.

‘İLİŞKİ İDDİASI YALAN’

Öldürülen genç kadının teyzesi Azime Mustaklı, “Yeğenim kendi halinde bir insandı. Eşiyle sorunları vardı. Bir ay önce şiddet gördüğü için karakola gitti. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Sonra tekrar barıştılar. Bu olay oldu. Ölen diğer komşu, damadın arkadaşı. Ama kesinlikle ilişki iddiaları yalan. Diğer adamla yeğenim arasında kesinlikle ilişki yoktu. Neden böyle oldu anlayamadık” dedi.