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Eski eşi ve kuzeni arasında ilişki şüphesi katliam getirdi

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#Cinayet#Boşanma#Tartışma
Eski eşi ve kuzeni arasında ilişki şüphesi katliam getirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

Korkut Gezici, boşanmasına rağmen sonra barışıp birlikte yaşadığı Sevtap Akbacı ve kuzeni Sinan Özfidan’ı silahla katletti, kızı Muazzez Gezici’yi ağır yaraladı. Korkut Gezici’nin eski eşi ve kuzeni arasında gönül ilişkisi bulunduğundan şüphelendiği için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da, Korkut Gezici (46) ve Sevtap Akbacı (45) çocukları ile birlikte Sarıgöl Mahallesi Cephanelik Sokak’taki evlerinde yaşıyorlardı. Bundan 12 yıl önce aralarında yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliklerine son vermişler ancak araya giren aile üyeleri çifti barıştırmışlardı. Bu barışmadan sonra da çift, yeniden nikâh yaptırmadan birlikte yaşamaya devam etmişlerdi. İddiaya göre, Korkut Gezici, birlikte yaşadığı eski eşi Sevtap Akbacı’nın dayısının oğlu Sinan Özfidan’la (38) gönül ilişkisi yaşadığından şüphelendi. Korkut Gezici, dün gece saatlerinde evde bulunan Sevtap Akbacı ve kızı Muazzez Gezici’yle (21) yaşadığı kısa tartışmanın ardından kurşun yağdırdı.

EŞİ DE YANINDAYDI

Daha sonra da aynı mahallede yaşayan Sinan Özfidan’ın evine gitti. Burada da Sinan Özfidan’a eşinin gözleri önünde peş peşe ateş etti. Daha sonra da kaçtı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerlerine gelen ambulanslar yaralıları hastaneye götürdü. Sevtap Akbacı ve Sinan Özfidan hayatını kaybederken, Muazzez Gezici’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Korkut Gezici’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

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#Cinayet#Boşanma#Tartışma

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