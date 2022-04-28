'Süperstar'ın ifadesi

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İddiaya göre, satışlardaki kârdan yüzde 35 pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmadı. Ödemesini alamayan kişiler de polise giderek şikâyetçi oldu. 50 kişinin şikâyetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti.



Firmanın sahibi Alev Yücel., babası S.Y., annesi M.Y., arkadaşı G.G. ve C.G. gözaltına alındı. Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı D.Y. de gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alev Yücel, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yücel’in banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu. Yücel’in suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu.



'HABER ÇIKINCA ŞİKAYETLER ARTTI'



Öte yandan Alev Yücel’in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yücel dolandırıcılık iddialarını kabul etmediğini belirterek, “Kış mevsiminde elden para toplayarak villa kiralıyorum. Turizm sezonunda villaları yüksek fiyatla kira veriyorum. Hem bu şekilde kâr ediyorum hem de para topladığım kişilere kâr payı veriyorum. Gazetelerde haberler çıktığı için şikâyetçi sayısı arttı. Yoksa bir sıkıntı yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi dolandırmadım” dedi.