Görüntüler ilk kez yayınlandı: Süperstar Ajda Pekkan, şarkılarını First Lady’ler için söyledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 36. NATO zirvesine katılan liderlerin eşlerini ağırladı. Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda lider eşleri için düzenlenen yemeğin özel konuklarından biri Süperstar Ajda Pekkan oldu. Tarihi programda özel eser seçkisi ile sahne alan Pekkan, “Her Yerde Kar Var, Bir Günah Gibi, Hoşgör Sen, Baksana Talihe, Ya Sonra, Bambaşka Biri” şarkılarını Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olarak seslendirdi.

DÖRT DİLDE ŞARKI SÖYLEDİ, PERFORMANSI ÇOK BEĞENİLDİ

Tarihi buluşmaya özel gerçekleştirdiği performansı ile büyük beğeni toplayan Süperstar, İngilizce olarak yaptığı açılış konuşmasında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

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“Türkiye’ye ve başkentimiz Ankara’ya hoş geldiniz. Bugün NATO Lider Eşleri Programı’nın bir parçası olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Katılımınız ve teşrifiniz için teşekkür ederim. En içten saygılarımı sunuyorum.”

Türkiye için tarihi önem taşıyan yemekte Süperstar, performansı ile tüm konuklardan büyük beğeni ve alkış aldı. Her şarkısına alkışlarla eşlik eden misafirler, Pekkan’ın performansını dikkatle takip etti. Konuklar Süperstar’a “Bambaşka Biri” şarkısında hep birlikte ayakta eşlik ederek ritim tuttu. Sahnesi sonrasında Emine Erdoğan ve lider eşleri ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Pekkan, tebrikleri de birebir kabul etti.