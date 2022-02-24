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Süpermarkette dehşet saçmıştı! Silahlı saldırgan tutuklandı

#Mustafa Şişek#Silahlı Saldırı#Tutuklama
Süpermarkette dehşet saçmıştı Silahlı saldırgan tutuklandı

Kocaeli'de süpermarkette tabanca ile ateş ederek Belfun Doğramacı'nın ölümüne, eşinin ise yaralanmasına sebep olan şüpheli Mustafa Şişek tutuklandı.

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Olay, 22 Şubat günü Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş için süpermarkete giden evli çift şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (37) ise kolundan vuruldu. Kurşunların isabet ettiği karı koca yere yığılırken, olayı gören müşteriler korkuyla dışarıya kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Doğramacı çiftini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa Şimşek'i yakalayarak gözaltına aldı.

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Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Şişek, adli makamlarca yapılan incelemelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Mustafa Şişek#Silahlı Saldırı#Tutuklama

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