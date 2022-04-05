Süper yetenek Ada’dan büyük başarı

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13 yaşındaki piyanist Ada Elif Savaş, Brüksel’de bulunan ve dünyanın en önemli müzik okullarından biri olan Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’na kabul edilen en genç Türk sanatçı oldu. Normalde sadece lisans ve lisans üzeri öğrencilerin öğrenim gördüğü konservatuvara ‘genç yetenek’ kategorisinden kabul edilen Savaş, okula kabul edilen iki yetenekten biri olmayı başardı. Savaş, lise eğitimi görmeden direkt üniversite düzeyinde eğitim alarak sanat hayatına devam edecek.

'HEDEFİMİZ BURASIYDI'

Ada’nın annesi Yasemin Banu Burcu Savaş, kızının çalışma sürecini şöyle anlatıyor: “Ada’nın piyanoya başladığı yıllardan itibaren her zaman hedefimiz bu okuldu. Ancak ben ve hocası Mehmet David Ezra Okonşar’ın dışında bu okulu bu kadar küçük yaşta liseyi atlayarak kazanacağına kimse inanmadı. Ancak Ada çok çalıştı. İnsanlar ‘Olmaz’ dese de genç yetenek olarak bu okulu kazandı. Bu yolculuk hem maddi hem manevi açıdan çok zordu. Ada tuşları kırık piyanoda çalışmak zorunda kaldığı dönemde, okulu Notre Dame de Sion’un müdürü Alexandre Abellan, okulda çalışabilmesi için Ada’ya bir oda ve piyano sağladı.” Savaş, Ada’nın okula genç yetenek olarak kabul edilen iki kişiden biri olduğunu duyunca mutluluktan ağladığını da sözlerine ekledi.

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ÖDÜLDEN ÖDÜLE KOŞTU

3.5 yaşında yeteneği keşfedilen Ada Elif Savaş, 6 yaşındayken Mimar Sinan Devlet Çocuk Konservatuvarı’na girdi. Eğitimine Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Savaş, Pera Müzik Yarışması’nda ‘En iyi Türk Bestesi Yorumcusu Ödülü’nü aldı. Almanya’da Mozart yarışmasında birinci, Gürcistan’daki müzik yarışmasında üçüncü oldu. Bulgaristan’daki uluslararası piyano yarışmasından yine birincilik ödülüyle dönen Savaş bu başarıları sebebiyle Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Onur Ödülü’ne layık görüldü. Savaş, okul tarihinde bu ödülü kazanan en küçük öğrenci oldu.