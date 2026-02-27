Süper yaşlıların sırrı çözüldü

Haberin Devamı

Yapılan çalışma, bu kişilerin beyinlerinde hücre yenilenmesinin alışılmadık derecede yüksek seviyede sürdüğünü gösterdi. Araştırma kapsamında bağışlanan beyin dokularından alınan yaklaşık 356 bin bireysel beyin hücresi analiz edildi. Sonuçlar, süper yaşlı bireylerde bu bölgede yeni nöron üretiminin normal yaşlılara kıyasla belirgin şekilde daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmayı yürüten Illinois Üniversitesi Chicago’dan Profesör Orly Lazarov, “Süper yaşlıların beyninde üstün hafızayı korumalarını sağlayan bir şey var. Biz bunun hipokampal nörojenez olduğunu düşünüyoruz ve veriler bunu destekliyor” dedi.

ALZHEİMER’A ÇARE OLABİLİR

Biliminsanları, sürecin belirli gen gruplarının faaliyetini düzenleyen kimyasal “anahtarlar” aracılığıyla işlediğini belirledi. Bu mekanizmalar epigenetik düzenlemeler olarak adlandırılıyor. Süper yaşlılarda nöron büyümesini destekleyen genlerle bağlantılı bu anahtarların açık ve aktif kaldığı görüldü. Bu durum hafıza devrelerinin sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlıyor. Alzheimer hastalarında ise aynı epigenetik anahtarların zamanla kapandığı, hatta hastalığın belirgin belirtileri ortaya çıkmadan önce bile bu sürecin başladığı tespit edildi. Biliminsanları bu bilgiler ışığında gelecekte Alzheimer’a karşı ilaçlar geliştirilebileceğini de öne sürüyor.