Süper temyiz mercii değiliz

AYM Başkanı Zühtü Arslan, dün Yüce Divan Salonu’nda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Uzman Yardımcıları Eğitim Programı’nın açılışında mahkemeye dönük eleştirilerle, Gara şehitleri, terörle mücadele ve ihlal kararlarının uygulanması konusunda mesajlar verdi. Arslan özetle şunlar söyledi:

OLAĞAN KANUN YOLU DEĞİL

“Bireysel başvuru hukuk düzeninde olağan bir kanun yolu değildir. Bu nedenle bireysel başvurudan sonra Anayasa Mahkemesi adli ve idari yargı düzeninde bir süper temyiz mercii olarak görülmemelidir. İdari ve yargısal kurumlara hak ihlali temelinde bireysel başvuru yapılmasını sağlayan sistemlerin amacı tek tek tüm hak ihlallerini gidermek değildir, olamaz da. Bireysel başvurunun amacı yeni ihlalleri engelleyecek şekilde iyi işleyen bir idari ve hukuki düzenin kurulmasını sağlamaktır. Bu amaç da ancak tüm anayasal ve yasal kurumların işbirliğiyle gerçekleşebilir.

AYM KARARINA DİRENİLEMEZ

Bireysel başvuru üzerine verilen ihlal kararlarının yerine getirilmesinin hayati derecede önemli olduğunu belirtmek gerekir. Anayasa Mahkemesi ihlalin bizatihi yargı kararından kaynaklandığı, dolayısıyla yeniden yargılama yapılarak kararın ihlali giderecek şekilde değiştirilmesine hükmetmişse artık derece mahkemelerinin ihlale neden olan aynı kararı vermesi mümkün değildir.

KUVVETLER AYRILIĞINA AYKIRI DEĞİL

İhlalin ne şekilde giderileceği tamamen yasama organının takdirindedir. Bu nedenle Meclis’e bildirim, münhasıran milletvekillerine ait olan kanun teklif etme yetkisine bir müdahale olmadığı gibi kuvvetler ayrılığı ilkesine de herhangi bir aykırılık oluşturmamaktadır.”