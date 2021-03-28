"Süper Solucan Ay" İstanbul semalarında

Bu yılın merakla beklenen en önemli gök olaylarından biri olan "Süper Solucan Ay" İstanbul'da görsel bir şölen sunarken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ay, Dünya'ya en yakın konuma geldiği ve ortalama bir dolunaydan yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15'e kadar daha parlak bir şekilde görülen "Süper Solucan Ay" vatandaşların ilgisini çekti.

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