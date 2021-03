Süper öğretmen

ERZURUM’da, Nimet-Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü Ayşe Melek Okuyucu (39), 10’u milli sporcu olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, bu kez atlı okçuluğa ilgi duymaya başladı. 6 yıldır bu sporla uğraşan Okuyucu, 4 sene önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü’nü kurdu. 100’ün üzerinde sporcunun bulunduğu kulüpte erkeklere ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, her atışını 12’den vuruyor. Atatürk Üniversitesi Atçılık ve At Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olan Okuyucu, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Okçuluk takımlarını çalıştırıyor. Okuyucu hayali olan, Türkiye’nin ilk kadın atlı okçuluk takımını da kurdu. 21 yıllık sınıf öğretmeni olan Okuyucu öğrencilerini, sporcularını ve 4 yıldır birlikte olduğu atı ‘Boksör’ü çok sevdiğini söyledi.

Birçok film teklifi aldığını kaydeden Ayşe Melek Okuyucu, “Dönem dizilerinin çekilmeye başlamasından beri oyunculuk teklifleri geliyor. Annem olaya biraz soğuk bakmıştı. Teklifler sıkça gelmeye başlayınca annem de kabul etti. Dizi ve filmlerde savaşçı kadın rolünü oynayacağım. Tabii ben devlet memuruyum. Kurumum bu konuda son sözü söyleyecek mercidir” dedi.