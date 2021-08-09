Süper mutant uyarısı yapan Dr. Ahmet İnal, şunları söyledi: “Şu anki virüs ilk çıktığı halinden daha bulaşıcı. Maalesef şu an daha bulaşıcı olan virüse karşı insanların tedbirleri bıraktığını görüyoruz. En büyük sorunlarımızdan birisi bu. Özellikle toplu yaşam alanları, düğünler, cenaze merasimleri ya da alışveriş merkezleri ve pazaryerleri bizim için büyük risk oluşturuyor.

İnsanlar burada maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok uymuyorlar. Kurallara uymazsak virüsü daha çok bulaştıracağız. Bizlerin en büyük korkusu, virüs bulaştıkça süper mutant dediğimiz daha bulaşıcı ve agresif hale gelen bir mutasyona dönüşebiliyor. Bu henüz tespit edilmiş değil ama böyle bir ihtimal var.”

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