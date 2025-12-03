×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Süper Loto'nun büyük ikramiyesi sahibini buldu! 150 milyonluk dev ikramiyenin çıktığı il belli oldu: 'Cebimizdeki kuponlara heyecanla baktık'

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto#Büyük İkramiye#Balıkesir
Süper Lotonun büyük ikramiyesi sahibini buldu 150 milyonluk dev ikramiyenin çıktığı il belli oldu: Cebimizdeki kuponlara heyecanla baktık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 11:10

Süper Loto’nun 30 Kasım’da gerçekleşen çekilişinde 150 milyon 477 bin 836 TL’lik büyük ikramiyenin çıktığı il belli oldu. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen çekilişte, 6 bilen bir talihli büyük ikramiyeyi kazandı. Bayi sahibi Halil Körpe, ilk defa kendi bayisinden büyük ikramiyenin çıktığını söyledi.

Haberin Devamı

Süper Loto çekilişinde, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde oynayarak 6 bilen bir talihli 150 milyon 477 bin 836 TL büyük ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiye; 9, 12, 22, 34, 43, 56 sayılarına isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı bayinin sahibi Halil Körpe, büyük ikramiyenin kendi bayisinden çıktığını duyunca mutlu olduğunu belirterek, “25 yıldır esnafım, 3 yıldır da şans oyunları bayiliği yapıyorum. Büyük ikramiye bizim bayiden çıkınca gururlandık, çok mutlu olduk. Daha önceden küçük ikramiyeler kazandırmıştık ama büyük ikramiye ilk defa oldu” dedi.

‘BÜYÜK İKRAMİYE BİZDEN ÇIKINCA ÇOK MUTLU OLDUK’

Büyük ikramiyenin kendi bayisinden çıktığını duyan müşterilerin önce şaşırdığını söyleyen Körpe, “Gelip soruyorlar ‘Acaba kim?’ diye. Biz de merak içindeyiz. İnşallah onun için hayırlısı olur. Biz de gerçekten mutlu olduk.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü Araç camları buz tuttu: İnşallah bir an önce kar yağarHava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü! Araç camları buz tuttu: 'İnşallah bir an önce kar yağar'Haberi görüntüle

Süper Lotonun büyük ikramiyesi sahibini buldu 150 milyonluk dev ikramiyenin çıktığı il belli oldu: Cebimizdeki kuponlara heyecanla baktık

‘KAZANANA HAYIRLI OLSUN’

Bayide şansını deneyen Recep Sayar, “Büyük ikramiyenin bu bayiden çıktığını duyunca bir heyecanlandık. ‘Acaba bize mi çıktı?’ diye bir heyecan sardı. Ama çıkmayınca bir burukluk oldu. Kazanan arkadaşa hayırlı olsun diyorum. İkramiye bana çıksaydı yatırım yapardım. Araba, ev, yazlık alırdık. Hayaller var tabi, güzel hayaller olurdu” diye konuştu.

Gözden KaçmasınYüzde 80 düştü: 11 yıl sonra ortaya çıktı Bölge halkı tedirginYüzde 80 düştü: 11 yıl sonra ortaya çıktı! Bölge halkı tedirginHaberi görüntüle

Süper Lotonun büyük ikramiyesi sahibini buldu 150 milyonluk dev ikramiyenin çıktığı il belli oldu: Cebimizdeki kuponlara heyecanla baktık

‘BÜYÜK İKRAMİYE BANA ÇIKSA YATIRIM YAPARIM’

Sürekli bu bayiden oynadığını belirten Özkan Okay, “Ben hep bu bayiden oynuyorum. Büyük ikramiyenin bu bayiden çıktığını duyunca, cebimizdeki kuponlara heyecanla baktık. Ama bize çıkmamış, çıkan arkadaşa da hayırlı olsun. Büyük ikramiye bana çıksaydı yatırım yapardım. Ben ticaretle uğraşıyorum, işimi büyütürdüm. Konut, dükkân, arsa alırdım. Alırdık, satardık, ekonomiye can katardık. Yardım konusunu söylemeye gerek yok. O gösterilmeden, söylenmeden yapılacak şeyler. İllaki yapardım ki zaten yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMeteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor | Tarih belli oldu: Sağanak geliyor İşte yağış beklenen 75 ilMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor | Tarih belli oldu: Sağanak geliyor! İşte yağış beklenen 75 ilHaberi görüntüle

Süper Lotonun büyük ikramiyesi sahibini buldu 150 milyonluk dev ikramiyenin çıktığı il belli oldu: Cebimizdeki kuponlara heyecanla baktık

‘KAZANANIN BU BAYİDEN OYNADIĞINI DUYUNCA HEYECANLANDIM’

Ara sıra şans oyunları oynadığını söyleyen Esra Memiş de “Süper Loto da oynarım. 150 milyon lira keşke bana çıksaydı.. Büyük ikramiyenin bu bayiden çıktığını duyunca heyecanlandım. Ben de oynadığım için belki bana çıkar diye heyecanlandım. Bana çıksaydı insanlara yardım ederdim. Ev alırdım, yatırım yapardım.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto#Büyük İkramiye#Balıkesir

BAKMADAN GEÇME!