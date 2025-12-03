Süper Loto'nun büyük ikramiyesi sahibini buldu! 150 milyonluk dev ikramiyenin çıktığı il belli oldu: 'Cebimizdeki kuponlara heyecanla baktık'

Haberin Devamı

Süper Loto çekilişinde, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde oynayarak 6 bilen bir talihli 150 milyon 477 bin 836 TL büyük ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiye; 9, 12, 22, 34, 43, 56 sayılarına isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı bayinin sahibi Halil Körpe, büyük ikramiyenin kendi bayisinden çıktığını duyunca mutlu olduğunu belirterek, “25 yıldır esnafım, 3 yıldır da şans oyunları bayiliği yapıyorum. Büyük ikramiye bizim bayiden çıkınca gururlandık, çok mutlu olduk. Daha önceden küçük ikramiyeler kazandırmıştık ama büyük ikramiye ilk defa oldu” dedi.

‘BÜYÜK İKRAMİYE BİZDEN ÇIKINCA ÇOK MUTLU OLDUK’

Büyük ikramiyenin kendi bayisinden çıktığını duyan müşterilerin önce şaşırdığını söyleyen Körpe, “Gelip soruyorlar ‘Acaba kim?’ diye. Biz de merak içindeyiz. İnşallah onun için hayırlısı olur. Biz de gerçekten mutlu olduk.” ifadelerini kullandı.

Bayide şansını deneyen Recep Sayar, “Büyük ikramiyenin bu bayiden çıktığını duyunca bir heyecanlandık. ‘Acaba bize mi çıktı?’ diye bir heyecan sardı. Ama çıkmayınca bir burukluk oldu. Kazanan arkadaşa hayırlı olsun diyorum. İkramiye bana çıksaydı yatırım yapardım. Araba, ev, yazlık alırdık. Hayaller var tabi, güzel hayaller olurdu” diye konuştu.

Sürekli bu bayiden oynadığını belirten Özkan Okay, “Ben hep bu bayiden oynuyorum. Büyük ikramiyenin bu bayiden çıktığını duyunca, cebimizdeki kuponlara heyecanla baktık. Ama bize çıkmamış, çıkan arkadaşa da hayırlı olsun. Büyük ikramiye bana çıksaydı yatırım yapardım. Ben ticaretle uğraşıyorum, işimi büyütürdüm. Konut, dükkân, arsa alırdım. Alırdık, satardık, ekonomiye can katardık. Yardım konusunu söylemeye gerek yok. O gösterilmeden, söylenmeden yapılacak şeyler. İllaki yapardım ki zaten yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KAZANANIN BU BAYİDEN OYNADIĞINI DUYUNCA HEYECANLANDIM’

Ara sıra şans oyunları oynadığını söyleyen Esra Memiş de “Süper Loto da oynarım. 150 milyon lira keşke bana çıksaydı.. Büyük ikramiyenin bu bayiden çıktığını duyunca heyecanlandım. Ben de oynadığım için belki bana çıkar diye heyecanlandım. Bana çıksaydı insanlara yardım ederdim. Ev alırdım, yatırım yapardım.” ifadelerini kullandı.