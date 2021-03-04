Süper Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi bu akşam... Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. 2021 Mart ayının ikinci çekilişi bugün gerçekleştirilecek. 2 Mart tarihli Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte Süper Loto çekilişine ilgi de arttı. Kazandıran numaralar bu akşam açıklanacak, büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağı belli olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor