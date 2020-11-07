Süper Loto'da rekor ikramiye İzmir'e

Süper Loto çekilişinin şanslı numaraları olan 10, 23, 39, 40, 54, 56 depremle sarsılan İzmir’in Konak ilçesinden oynanan kupona isabet etti. Sisal Şans’tan yapılan açıklamada ikramiyenin Süper Loto’da bugüne dek verilen en yüksek miktar olduğunun altı çizilerek “Önümüzdeki dönemde başka bir rekor kırarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşmak istiyoruz” denildi. Biletin oynandığı Milli Piyango bayi işletmecisi Şükrü Kadıoğlu ise “Milli Piyango’nun bu büyük ikramiyesini Süper Loto ile kazandıran bayi olmak çok gurur verici bir his. İkramiyenin sahibi olan arkadaşımız henüz bize ulaşmadı. İkramiyeyi iyi bir şekilde kullanmasını ve depremzedelere yardım etmesini diliyoruz” diye konuştu.

37 MİLYON LİRA

Büyük ikramiyenin kuponu Konak'ta Şükrü Kadıoğlu'nun işlettiği Milli Piyango bayisinde oynandı.