Süper Loto'da rekor! 187 milyon 594 bin 521 TL sahibini buldu

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Muğla Fethiye’den oynayarak 6 bilen talihliye çekini; banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti. 187 milyon 594 bin 521 TL tutarındaki büyük ikramiye 4, 9, 13, 32, 33, 44 sayılarına isabet etmişti.



Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanıyor. Oyunseverler, Süper Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden ulaşabiliyor.