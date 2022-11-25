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Süper Loto'da rekor! 187 milyon 594 bin 521 TL sahibini buldu

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#Süper Loto#İkramiye#Sisal Şans
Süper Lotoda rekor 187 milyon 594 bin 521 TL sahibini buldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

Sisal Şans tarafından 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto’da şimdiye kadar verilen en yüksek ikramiye olan 187 milyon 594 bin 521 TL’yi kazanan talihli çekini teslim aldı.

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Muğla Fethiye’den oynayarak 6 bilen talihliye çekini; banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti. 187 milyon 594 bin 521 TL tutarındaki büyük ikramiye 4, 9, 13, 32, 33, 44 sayılarına isabet etmişti.

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanıyor. Oyunseverler, Süper Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden ulaşabiliyor.

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#Süper Loto#İkramiye#Sisal Şans

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