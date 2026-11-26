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Süper Loto'nun 24 Kasım’da yapılan çekilişinde 6 sayıyı bilen çıkmaması üzerine büyük ikramiye 1 milyar 23 milyon 782 bin liraya ulaştı. Süper Loto'da 1 milyar lirayı aşan büyük ikramiyenin heyecanı Antalya'da da yaşanmaya başladı. Şans oyunu bayilerinde Süper Loto kuponu dolduranların hareketliliği yaşandı.

Vatandaşlar hayallerini gerçekleştirecek büyük ikramiye için kupon hazırladı. Süper Loto'da bugüne kadar çıkan en yüksek ikramiye, 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte, Adıyaman Kahta'dan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 1 milyar 98 milyon 660 bin 716 TL'lik rekor ikramiye olmuştu.

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‘MURATPAŞA'NIN ŞANSI OLMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Durken Şans Oyunları işletmecisi Kenan Norcu, büyük ikramiyenin 1 milyar lirayı aşmasıyla oyuncuların ilgisinin arttığını ve bayide yoğunluk oluştuğunu anlattı. 2008'de babasının açılışını yaptığı bayide ikinci kuşak olarak işletmeciliği sürdürdüğüne değinen Kenan Norcu, “İşimi tam anlamıyla, düzgün yapıyorum ve şans dağıtmaya devam ediyoruz. Kızılarık Caddesi'nde tanınan ve 'şanslı' olarak bilinen bayiyiz. 2008'den bu yana şans dağıtıyoruz. 2023'te Kazı Kazan'dan 4 milyon lira büyük ikramiye verdik. 10 Numara'nın tamamını bilen oyuncu bizden çıktı.

Şans Topu'nda 5+1 kazandırdık. Muratpaşa'nın şansı olmaya devam ediyoruz. Süper Loto'nun büyük ikramiyesi 1 milyar 23 milyon 782 bin lira. Haftanın 3 günü çekiliş var. Salı, perşembe ve pazar günü saat 21.00'e kadar oyunseverler çekilişe katılabilir. Büyük ikramiye ikinci kez 1 milyar lirayı aştı. İkramiye, oyunseverlerin hayallerini gerçekleştirebileceği, geleceklerini kurtarıp, yatırım yapabileceği miktar. Oyuncularımıza bol şans diliyoruz. Büyük ikramiyenin 1 milyar lirayı aşmasıyla ilgi arttı, bayimizde yoğunluk var" diye konuştu.

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‘7 SENE ÖNCE SAYISAL LOTO'DAN İKRAMİYE KAZANDIM’

Bayide Süper Loto kuponu dolduran oyunculardan Atıf Köse, “Büyük ikramiyenin 1 milyar lirayı aştığını duydum. Geldim oyun oynadım. Bana çıkmasını diliyorum. Büyük ikramiyeyi kazanmam halinde çocuklarıma evler, oğluma ayrıca yüzme havuzlu ev, kendime araba, dubleks yazlık alırım. Hepsine para yeter. Şans oyunu oynuyorum. 7 sene önce Sayısal Loto'da 30 liralık oyunuma 12 bin lira civarında ikramiye kazandım" dedi.

‘1984’TE KAZANDIĞIM İKRAMİYEYLE EV ALMIŞTIM’

Süper Loto oyuncularından Rıza Cevher, “Süper Loto oynadım. Kazanmayı hayal ediyorum. 1984 yılında Milli Piyango biletimle 250 lira kazandım. O zaman evimi aldım, ihtiyaç sahiplerine verdim. 1 milyar lirayı aşan büyük ikramiye bana çıkarsa ihtiyaç sahiplerine, kimsesiz çocuklara yardım eder, çocuklarıma ev alırım" dedi.

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‘ŞANS OYUNU OYNARIM’

Oyunsever Hakkı Kayımkaya, büyük ikramiyeyi kazanması halinde Mehmetçik Vakfı ve kimsesiz çocuklara bağış yapacağını söyledi. Şans oyunlarına ilgisi olduğunu belirten Kayımkaya, “Bana çıkacağına inanıyorum, şans oyunu oynarım. 10 senedir bu heyecanı yaşarım. Büyük ikramiyeyi yakalayamadım ama inşallah bu sefer yakalayacağım" diye konuştu.