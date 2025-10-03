Süper Loto'da ikramiye o ilimize çıktı! 6 bildi 146 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı: Şu an bile çok heyecanlıyım

Haberin Devamı

Süper Loto çekilişinde, Bursa Nilüfer’den oynayarak 6 bilen bir talihli 146 milyon 985 bin 642 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 10, 14, 31, 35, 55, 57 sayılarına isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı bayinin sahibi Özdemir Duran, “Benim bayimden büyük ikramiye çıktığını duyunca büyük bir sevinç yaşadım. Daha önceden de büyük ikramiye kazandırmıştık. Talihliyi tanımıyorum. İnşallah ihtiyacı olan bir insana çıkmıştır” dedi.

İkramiyenin, bayisinden oynanan kuponla kazanıldığı için mutlu olduğunu belirten işletme sahibi Özdemir Duran, “Şans oyunları bayiliği yapıyorum. Yaklaşık 7 sene oldu. Süper Loto bizim bayiden çıkınca çok mutlu oldum. İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. Hayırlı olsun. Benim bayimden büyük ikramiye çıktığını duyunca büyük bir sevinç yaşadım. Daha önceden de büyük ikramiye kazandırmıştık. Talihliyi tanımıyorum. Daha tanışamadık arkadaşla. Gelmedi henüz. Talihli kim bilmiyoruz. Tanışmak isterdim. En az onun kadar sevindiğimi söylerdim. Bize çıkmış gibi sevindik açıkçası. İnşallah ihtiyacı olan bir insana çıkmıştır” diye konuştu.

Haberin Devamı

Büyük ikramiyeyi duyunca kendisinin de Süper Loto oynadığını söyleyen Mehmet Ali Dursun, “Ara sıra şans oyunları oynuyorum. Süper Loto genellikle oynuyorum. Büyük İkramiye bu bayiden çıkınca heyecanlandım. Bize çıkacak diye. O yüzden ‘Acaba bana çıkacak mı?’ diye heyecanlandım. Büyük ikramiye bana çıksaydı yatırım yapardım. Mülk alırdım. Araba alırdım. İş kurardım kendime. Yani o para elimize geçtiği zaman daha farklı olurdu” diye konuştu.

Kendisinin hep bu bayiden Süper Loto oynadığını belirten Mehmet Gülbaş, “Kısmet bize mi? Bilmiyorum artık. Bize çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama bir umutlandım. Şimdi kuponlarımı kontrol ediyorum. Heyecanlıyım. Bana çıksaydı ki inşallah çıkmıştır; yatırım yapardım, daireler alırdım. Büyük işler düşünürdüm. İnşallah bize çıkar da biz de bu büyük yatırımları yaparız da gelecekte çocuklarıma bir yatırım olsun” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘ŞU AN BİLE ÇOK HEYECANLIYIM’

Uzun yıllardır Süper Loto oynadığını söyleyen Serkan Kısmetli de “Yaklaşık 15 yıldır bu mahallede oturuyorum. Herhalde Süper Loto çıktığından beri oynuyorum. Sürekli oynuyoruz. Biletlerimiz de evde. Gerçekten çok heyecanlandık. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşımıza çıkar. Vallahi büyük ikramiye bu bayiden çıktığını duyunca çok heyecanlandım. Şu an bile çok heyecanlıyım. Hanımı aradım, biletlerin fotoğrafını isteyeceğim. Bir bakalım nasip. İkramiye bana çıksa işimi genişletebilirim. Çocuğumuza yatırım yaparım, bu kadar. Bir insanın hayatını yeterince değiştirebilecek bir ikramiye. Eğitim gören bir insanın masrafları rahat karşılanabilir. Evlerini alabilirler. İş kurabilirler. İyi bir para” diye konuştu.