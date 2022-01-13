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Süper Loto'da çekiliş heyecanı! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Sisal Şans#Süper Loto#Milli Piyango TV

Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

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Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto, bu akşam 21.30'da çekilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda Ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sisal Şans#Süper Loto#Milli Piyango TV

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