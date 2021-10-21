Süper Loto'da çekiliş heyecanı! Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.com'da!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar Mbwana Samatta golü attı ama...Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar! Mbwana Samatta golü attı ama...#Fenerbahçe
Davada son dakika gelişmesi... Ümitcan Uygun hakkında flaş talepDavada son dakika gelişmesi... Ümitcan Uygun hakkında flaş talep!#Ümitcan Uygun
Son dakika... MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti Attığı mesaj ortaya çıktı...Son dakika... MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! Attığı mesaj ortaya çıktı...#MHK
Canlı | Kadıköyde 4. gol geldi Skor...Canlı | Kadıköy'de 4. gol geldi! Skor...#UEFA
Bakan Koca yaş ortalaması düştü diyerek son durumu paylaştıBakan Koca 'yaş ortalaması düştü' diyerek son durumu paylaştı#Koronavirüs
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Enner Valenciadan iki penaltı Önce kaçırdı, sonra attı ve özür dilediEnner Valencia'dan iki penaltı! Önce kaçırdı, sonra attı ve özür diledi#Fenerbahçe
FETÖ firarisi Akın İpeke AİHMden ret: Kabul edilemezFETÖ firarisi Akın İpek'e AİHM'den ret: Kabul edilemez#FETÖ
Galatasarayın 11i belli oldu Fatih Terimden sürpriz...Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz...#UEFA
İngilterede alarm çanları B planı devreye girecek miİngiltere'de alarm çanları! B planı devreye girecek mi?#İngiltere
Erdoğandan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize miErdoğan'dan 10 büyükelçiye 'Kavala' tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize mi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Üç boynuzlu yüz rekor fiyata satıldı'Üç boynuzlu yüz' rekor fiyata satıldı! #Big John
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdıkBoşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık!#Tori Spelling
İbrahim Tatlıses aşka geldi... Paylaştığı fotoğraf tartışma yarattıİbrahim Tatlıses aşka geldi... Paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı#İbrahim Tatlıses
HABERLERGündem Haberleri

Süper Loto'da çekiliş heyecanı! Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.com'da!

#Sisal Şans#Süper Loto#Hürriyet.Com.Tr

Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Haberin Devamı

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam millipiyangoonline.com'dan yapılacak olan canlı yayın ile açıklanacak.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.

SÜPER LOTO SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lotoda çekiliş heyecanı Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.comda

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Haberin Devamı

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sisal Şans#Süper Loto#Hürriyet.Com.Tr

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?