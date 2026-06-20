Süper Loto’da büyük ikramiye, tarihinin en yüksek tutarına ulaştı! 'Bu, hayal edilmesi güç bir rakam'

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Süper Loto’nun rekor ikramiyesi için çekilişin 21 Haziran Pazar günü gerçekleşeceği belirtildi. Oyunseverler, Süper Loto'yu kendilerine en yakın Milli Piyango bayisinden veya Milli Piyango Online üzerinden oynayabiliyor.

Bugüne kadar Süper Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 6 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen çekilişte, Milli Piyango Online’dan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 641 milyon 888 bin 317 TL’lik ikramiye olmuştu. 1 milyar TL’yi aşan ikramiye tutarı Süper Loto tarihinde verilen en yüksek ikramiye olacak.

"ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR"

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Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır Milli Piyango bayiliği yapan yapan Hakan Akdağ, “25 yıldır burada Milli Piyango bayisi olarak hizmet veriyoruz. Bu 25 yıl içerisinde irili ufaklı birçok ikramiye dağıttık. Oyunseverler de bizi şanslı bir bayi olarak görüyor. İş yerimizi bu yıl yeniledik. Daha modern ve düzenli bir hale getirdik. Çok nezih ve güzel bir ortam oluşturduk. Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin yaklaşık 1 milyar 77 milyon lira olması, insanların ilgisini oldukça artırdı. Oyunseverler bu konuda büyük ilgi gösteriyor. İnsanlar çeşitli hayaller kuruyor. Uçak almak isteyen de var, yat almak isteyen de. Eşine, dostuna yardım etmeyi düşünenler de var. İnsanlar kendi hayallerini yaşıyor ve bu gerçekten çok güzel bir duygu. Biz de herkesin bu hayale ortak olmasını istiyoruz. Buyursunlar gelsinler, oyunlarını oynasınlar. İkramiyeyi kazanmak için kendi yöntemlerini uygulayan insanlar da var. Doğum tarihlerini tercih edenler var. İlgi gerçekten çok büyük” dedi.

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"1 MİLYAR LİRAYI AŞAN BU İKRAMİYE, İNSANLARIN HAYALLERİNİ BİLE ZORLAYACAK BÜYÜKLÜKTE"

Akdağ, “1 milyar lirayı aşan bu ikramiye, insanların hayallerini bile zorlayacak büyüklükte. Bazen insanlar 1 milyon ile 1 milyar arasındaki farkı karıştırabiliyor ancak söz konusu ikramiye 1 milyar lira. Bu, hayal edilmesi güç bir rakam. Bu tutar, pek çok insanın hayallerini gerçekleştirebilecek büyüklükte. Ayrıca bu rakam, Süper Loto tarihinin en yüksek ikramiyesi olma özelliğini taşıyor. Haftada üç gün Süper Loto çekilişi yapılıyor. Çekiliş günlerinde ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Biz de büyük ikramiyenin bizim bayimizden çıkmasını istiyoruz. Daha önce birçok ikramiye dağıttık. İnşallah bu da bize nasip olur. Temennimiz, büyük ikramiyeyi bizim vermemiz. Süper Loto çekilişlerinin olduğu günlerde yoğunluk artıyor. İlgi gerçekten çok büyük. Biz kendimizi şanslı bir bayi olarak görüyoruz. İnşallah Süper Loto'nun bu rekor ikramiyesini de bizim bayimiz verir” ifadelerini kullandı.

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"BU PARAYLA AİLEME GÜZEL BİR HAYAT KURARIM"

Oyunsever Ercan Ateş, “Öncelikle bu çok büyük bir para. Bu para bana çıksa ne yaparım diye düşündüğümde, ilk olarak yurt dışına tatile giderim. Dünyayı gezmek gibi hedeflerim var. Bunları gerçekleştirmeye çalışıyorum ancak şu ana kadar pek başarılı olamadım. Bu para büyük bir miktar olduğu için öncelikle ailemle birlikte yurt dışında güzel bir tatil yaparım. Daha sonra eşim için güzel bir villa alırım. Eşimi çok seviyorum. Ona rahat bir yaşam sunmak isterim. Bir kızım var. Çekirdek bir aile olarak yaşıyoruz. Kendimize çok güzel bir hayat kurarım. Ayrıca fabrikalar açar, istihdam sağlamaya çalışırım. İnsanlara iş imkânı sunmak isterim. Süper Loto'yu genellikle salı ve perşembe günleri oynuyorum. Kuponuma mutlaka 6, 31 ve 47 sayılarını yazarım. Bazen üç, bazen dört sayı tutturuyorum. Bence güzel bir oyun” diye konuştu.

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"GÜZEL BİR YAT VE BİR YAZLIK ALIRIM"

Bir başka oyunsever Naci Durna da, “1 milyar lira bana çıkmış olsa, öncelikle köye giderim ve 300 büyükbaş hayvan alırım. İstanbul'u bırakıp köyde yaşamayı tercih ederim. Daha sonra kendime güzel bir yat ve bir yazlık alırım. Ayrıca 15-20 daire almayı düşünürüm, belki bu sayı 50'ye kadar da çıkabilir. Sonrasında hayatımı rahat bir şekilde yaşarım. 17 ve 27 benim uğurlu sayılarım. İnşallah bir gün bana da çıkar” dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR İKRAMİYE"

Oktay Altıntaş ise, “Süper Loto'nun ikramiyesi 1 milyar lirayı geçmiş. Bana çıksa ne yaparım? Açıkçası hayal bile edemiyorum. Çok büyük bir ikramiye. Herhalde önce bir ev alırım, ardından araba alırım. Memleketim İzzetpaşa'da güzel bir tekstil atölyesi kurarım. Hem yatırım yapmış olurum hem de insanlara iş imkânı sağlamaya çalışırım. Süper Loto'yu salı ve perşembe günleri oynuyorum. Aslında diğer şans oyunlarını da oynuyorum ama ağırlıklı olarak Süper Loto tercih ediyorum. İnşallah bir gün bize de çıkar” diye konuştu.