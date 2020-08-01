Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? Süper Loto ne zaman çekilecek?
Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? Süper Loto ne zaman çekilecek? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresince yürütülen şans oyunları, Türkiye Varlık Fonu ile imzalanan sözleşme kapsamında bugünden itibaren Sisal Şans’a devredildi. Süper Loto'nun ilk çekiliş tarihi de belli oldu. 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek çekilişde ikramiye tutarı 25 milyon TL...
Sisal Şans’la birlikte yenilenen Milli Piyango'nun ikramiye oranları artarken kazanma şansı da katlandı.
2 Ağustos'ta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiye tutarı 25 milyon TL olacak. Yeni dönemde Süper Loto ve yenilenen adıyla Çılgın Sayısal Loto'da 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de ikramiye kazanabilecek.
Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi; Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak.
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