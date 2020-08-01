Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? Süper Loto ne zaman çekilecek?

Sisal Şans’la birlikte yenilenen Milli Piyango'nun ikramiye oranları artarken kazanma şansı da katlandı.

2 Ağustos'ta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiye tutarı 25 milyon TL olacak. Yeni dönemde Süper Loto ve yenilenen adıyla Çılgın Sayısal Loto'da 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de ikramiye kazanabilecek.

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi; Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak.