Süper Loto'da büyük ikramiye bugün 25 milyon TL! Milli Piyango’dan heyecan yaratan yenilikler

Şans oyunlarını yakından takip edenler ‘Sayısal Loto’, ‘Süper Loto’ ve ‘Kazı Kazan’ oyunlarına yenilenen yüzleriyle Milli Piyango Online ve bayilerden rahatlıkla ulaşabilecek. Öte yandan gelen yeniliklerle birlikte ‘Kazı Kazan’ oyunları da Türkiye’de ilk defa internet üzerinden oynanmış olacak. Ve yeni dönem büyük ikramiye ile açılıyor. Bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL.



SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE BUGÜN ÇEKİLECEK / TIKLA HEMEN ÇEKİLİŞE KATIL



Milli Piyango’da hem kazanma şansı hem de ikramiyeler artarken oyunlarda gerçekleştirdiği yenilikler ile de oyunculara eşsiz bir deneyim sunmaya devam edecek. Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunları online olarak hem millipiyangoonline.com’dan hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından hem de bayilerden yepyeni özellikleriyle oynanabilecek. Öte yandan geçmişte olduğu gibi hem bayilerden hem de gezici bayilerde yer alacak.



VE İLK BÜYÜK ÇEKİLİŞ BUGÜN…

Süper Loto’da da ikramiyeler yükseldi. Bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL. Ayrıca Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de artık ikramiye kazanabilecek.



ARTAN İKRAMİYELER ARTIK ÇOK ÇILGIN

Sisal Şans’la birlikte yenilenen Türkiye’nin Şansı Milli Piyango bilinçli oyun politikasını benimseyerek ve ürün gamına yepyeni oyunlar kazandırarak bambaşka bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Yeni dönemle birlikte Milli Piyango’nun tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı, kazanma şansı katlandı. Yenilenen heyecanı ve adıyla Çılgın Sayısal Loto ikramiye tutarlarında da artık çok çılgın olacak. 3 Ağustos Pazartesi yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 50 milyon TL olarak belirlendi.



HAFTANIN 3 GÜNÜ ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye’nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.



KAZI KAZAN OYUNLARI TÜRKİYE’DE İLK DEFA İNTERNETTE OLACAK

Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak. Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.

Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye’de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.

7-24 PARA ÇEKİP GÖNDERİLEBİLECEK



Kullanıcılar Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto’da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, Süper Loto’da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.

YENİ DÖNEMDE HEM OYUN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR HEM DE İKRAMİYE DAĞITIM ORANI KATLANIYOR

Oyunseverleri bekleyen değişikliklerin en önemlilerinden biri de, katlanan ikramiye dağıtım oranları. 2019 yılında %47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemle birlikte 2020’de %59'a yükseliyor. Milli Piyango önümüzdeki dönemde mevcut oyunlarını geliştirmenin yanında yepyeni ve farklı ürünlerle Türkiye’ye şans getirmeyi planlıyor.



MİLLİ PİYANGO TV YOUTUBE KANALINDAN WEBSİTESİNDEN CANLI ÇEKİLİŞ

Milli Piyango’nun getirdiği bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanacak.



TEK TIKLA 7/24 PARA GÖNDERME VE ÇEKME OLANAĞI!

Oyuncular artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekken birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilme olanağına sahip olacak. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı geçirebilecekler.