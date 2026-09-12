Süper Loto'da büyük ikramiye 460 milyon TL’yi aştı! Bayilerde hareketlilik yaşanıyor

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Süper Loto’da büyük ikramiye 463 milyon 101 bin 592 TL’ye ulaştı. Süper Loto’nun büyük ikramiyesi için çekiliş 13 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Bugüne kadar Süper Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Adıyaman Kahta’tan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 1 milyar 98 milyon 660 bin 716 TL’lik rekor ikramiye olmuştu. Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online websitesinde ve Milli Piyango Online Uygulaması’nda yayınlanıyor.

"BÜYÜK İKRAMİYE YÜKSELDİKÇE VATANDAŞLARIN İLGİSİ DE ARTIYOR"

Bolu İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Milli Piyango bayisi işletmecisi Murat Yıldız, 6 yıldır şans oyunları bayisi işlettiğini belirterek, “Bu süre içerisinde vatandaşlarımızla çok güzel bir iletişimimiz oldu ve onların heyecanlarına yakından şahit olduk. Süper Loto’daki büyük ikramiyenin 460 milyon TL seviyesine yükselmesi gerçekten çok büyük bir heyecan oluşturuyor. İnsanlar ister istemez ‘Ben kazansam ne yaparım?’ diye düşünmeye başlıyor. Büyük ikramiye yükseldikçe vatandaşların ilgisinin de arttığını görüyoruz. Özellikle çekiliş yaklaştıkça bayimizdeki hareketlilik artıyor.” dedi.

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Yıldız, “Süper Loto’ya olan ilginin son dönemde artmasını öncelikle büyük ikramiyenin çok yüksek bir seviyeye ulaşmasına bağlıyorum. İkramiye büyüdükçe insanların merakı, ilgisi ve kurduğu hayaller de büyüyor. Kimi vatandaşımız aynı sayıları yıllardır oynuyor ve ‘Bu sayılar beni yarı yolda bırakmaz’ diyor. Kimi doğum tarihlerini kullanıyor, kimi çocuklarının yaşlarını, kimi de uğurlu gördüğü bir rakamı mutlaka kupona koyuyor. Hatta bazı müşterilerimiz var, sayılarını değiştirmeye korkuyor. ‘Murat Abi, bu sayıları yıllardır oynuyorum, şimdi değiştirirsem kesin onlar çıkar’ diyor. Genellikle çekiliş günleri ve çekilişe yaklaşılan saatler daha yoğun oluyor. Son dakikaya bırakanlar da var tabii. Onlarda heyecan biraz daha yüksek oluyor” diye konuştu.

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"BAYİMİZİN ŞANSINA İNANIYORUZ"

Yıldız, “Biz bayimizin şansına inanıyoruz. 6 yıldır burada vatandaşlarımızla birlikte çok güzel heyecanlara şahit olduk. Tabii büyük ikramiyenin bizim bayimizden çıktığını söylemiyoruz; bizim için önemli olan şu anda bu büyük ikramiyenin oluşturduğu heyecana burada şahit olmak” ifadelerini kullandı.

"DÜNYA TURUNA ÇIKARIM"

Bayide Süper Loto’yu oynadığını ifade eden Korkut Uçar, “Büyük ikramiye bana çıkarsa köye ev yaptırırım, evimiz olurdu. Araba alırdık arabamız olurdu. Dünya turuna çıkardık gezerdik. Başka ülke görmedik, ülke görürdük” dedi.