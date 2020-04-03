Süper Loto'da 650. hafta çekilişi tamamlandı! MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Loto'da haftanın çekilişi tamamlandı. MPİ'nin düzenlediği çekiliş dün akşam noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapıldı. Çekiliş sonucu şanslı rakamların belli olmasıyla birlikte bu kez de kupon sonucu sorgulamaları yoğunlaştı. İşte, Süper Loto 650. hafta çekilişi hakkında tüm merak edilenler...

Süper Loto oyununun 650'nci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 22 milyon 346 bin 79 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 17 bin 547 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 158 kişi 229 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 88 kişi 17 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Maltepe ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 8, 40, 43, 44 ve 46 olarak belirlendi.

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