×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Süper Loto'da 6 bilen vatandaş büyük ödülü kazandı! İkramiyenin çıktığı bayi belli oldu | 'Hayallerine kavuşacağını düşünüyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto#Büyük İkramiye#Balıkesir
Süper Lotoda 6 bilen vatandaş büyük ödülü kazandı İkramiyenin çıktığı bayi belli oldu | Hayallerine kavuşacağını düşünüyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 09:35

Süper Loto'da 6 bilen bir kişi, 13 milyon 457 bin 177 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı. 27 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte kazanan kupon, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bayide oynandı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bayinin sahibi Ali Osman Yüce 'Farklı zamanlarda büyük ikramiye isabet eden biletler verdik' ifadelerini kullandı

Haberin Devamı

Süper Loto çekilişinde 27 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte 13 milyon 457 bin 177 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 20, 26, 28, 43, 47, 56 olarak açıklandı. Şanslı numaraları oynayan kişinin ise Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yer alan Yüce Büfe'de kuponu oynadığı öğrenildi.

Süper Lotoda 6 bilen vatandaş büyük ödülü kazandı İkramiyenin çıktığı bayi belli oldu | Hayallerine kavuşacağını düşünüyorum

'BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN BİLETLER VERDİK'

Büyük ikramiyenin isabet ettiği bayinin sahibi Ali Osman Yüce, "Yaklaşık 7 yıldır sektördeyim. Farklı zamanlarda büyük ikramiye isabet eden biletler verdik. Bu durumlarda oldukça seviniyoruz. Sayısal, Süper Loto, Şans Topu, 10 Numara, şimdi Hızlı 10 çıktı. Müşterilerimiz hepsini zevkle oynuyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınRusyada 8.8 büyüklüğünde deprem, Japonyada tsunami ABDde tsunami alarmıRusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem, Japonya'da tsunami! ABD'de tsunami alarmıHaberi görüntüle

Meriç Aker, "Arada sırada oynuyorum. Talihli kişiyi tanımıyoruz ama güzel bir ikramiye çıkmış. Hayırlı, uğurlu olsun. Güzel bir para. Bu parayla hayallerine kavuşacağını düşünüyorum. Bana da çıkarsa güzel bir araba ve ev almak isterdim" diye konuştu.

Süper Lotoda 6 bilen vatandaş büyük ödülü kazandı İkramiyenin çıktığı bayi belli oldu | Hayallerine kavuşacağını düşünüyorum

'YATIRIM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Ağırlıklı olarak Şans Topu ve Sayısal Loto oynadığını belirten bir başka oyunsever İsmail Çomak, "Büyük ikramiye çıkarsa yatırım yapmayı düşünüyorum. Hayat onu gerektiriyor" dedi.

“ÇOCUKLARIM İÇİN KURDUĞUM HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİRİM”

Büyük ikramiyeyi yakalamak için Süper Loto oynadığını dile getiren Salim Otçu ise ikramiyenin çıkması durumunda çocukları için hayalini kurduğu şeyleri gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto#Büyük İkramiye#Balıkesir

BAKMADAN GEÇME!