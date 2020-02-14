Süper Loto'da 2 milyon TL devretti: 13 Şubat 2020 Süper Loto sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen Süper Loto çekilişinin 13 Şubat tarihli sonuçları belli oldu. Perşembe akşamları yapılan Süper Loto çekilişi sonrası, Süper Loto sorgulama ekranı erişime açıldı. Canlı Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar MPİ Süper Loto öğrenme sayfası üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, 643. hafta Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.

Süper Loto oyununun 643. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 liralık ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 8 bin 765'er lira, 4 bilen 3 bin 66 kişi 167'şer lira, 3 bilen 62 bin 707 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

13 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) düzenlenen Süper Loto çekilişleri saat 21:15'ten sonra ilan edildi. Noter huzurunda yapılan canlı Süper Loto çekilişi sonrası 6 şanslı rakam MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. İşte, Süper Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar;

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 642. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 673 bin 61 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 7 bin 431'er lira, 4 bilen 4 bin 905 kişi 164'er lira, 3 bilen 98 bin 339 kişi 13 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Antalya'nın Kumluca ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Süper Loto ikramiyeleri ne zaman alınır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.