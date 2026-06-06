Süper Loto tarihinin en yüksek tutarı... Rekor ikramiye 1 milyar TL’ye yaklaştı

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Süper Loto'da rekor ikramiye için çekiliş 7 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Bugüne kadar Süper Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 6 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen çekilişte, Milli Piyango Online’dan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 641 milyon 888 bin 317 TL’lik ikramiye olmuştu. 1 milyar TL’ye yaklaşan ikramiye tutarı Süper Loto tarihinde verilen en yüksek ikramiye olacak. Tarihi ikramiye tutarı, Türkiye'nin dört bir yanındaki Milli Piyango bayilerinde hareketliliğe sahne olurken, vatandaşlar şanslı numaralarını oynayarak hayaller kurmaya başladı.

"DAHA ÖNCE BÜYÜK İKRAMİYE VERDİK"

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Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde Milli Piyango bayiliği yapan Kenan Erer, rekor ikramiyenin ardından işlerinde yoğunluk yaşandığını belirtti. Daha önce de birkaç ikramiyenin kendi bayisinden çıktığını söyleyen Erer, “Süper Loto'nun tarihi ikramiye rekorunu kırması ve 1 milyara yaklaşması oyuncuların iştahını arttırdı. Herkesin hayalleri büyüdü. Herkesin hayali doğrultusunda uğurlu rakamlarını veya çocuklarının doğum tarihlerini kullanmak gibi hevesleri var. Bununla beraber satışlar katlandı. İkramiye en kısa zamanda talihlisine ulaşır inşallah. Yakın müşterilerimden karavanla dünya tatiline çıkmayı düşünenler var. Evini, arabasını almak isteyenler bulunuyor. 1 milyarlık rekor ikramiyenin buradan çıkmasını isteriz. 1 milyar TL büyük para. Daha önce ikramiye verdik, bu ikramiyeyi de ben vermek isterim. Şanslı bayi olduğumuzu Gebze'de herkes bilir, civardan da buraya geliyorlar. Bayimiz genelde hafta sonu ve hafta içleri saat 16.00-17.00'den sonra daha yoğun oluyor." dedi.

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JAPONYA TURUNDAN MEMLEKETTE FINDIK YATIRIMINA

1 Milyar TL’ye yaklaşan ikramiyenin hayalini kuran emekli sağlık çalışanı Haldun Somuncu ise şu şekilde konuştu:

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"1 milyar lira bize çıktığı zaman sersemlerim. İşin şakası bir yana çıktığı zaman çok güzel olur. Ailemizle yapacağımız alışverişler, evler, daireler, minimum bir araba. Birçok hayalimiz oluyor, bütçemiz ne kadarsa o kadar gidilir; Japonya'ya gidebiliriz, yurt dışını gezeriz. Giresun'da köye de bir yatırım yaparım. Fındıkçı olduğumuz için fındıklara, Giresun’a yatırım yaparım. Çocuklarımı yurt dışına götürürüm, okumasını doktor olmasını sağlarım. Uğurlu rakamlarım 7, 31, 42 bir de 6”

"ARABA VE EV ALACAĞIM"

İkramiyenin kendisine çıkması durumunda önceliğinin eğitim ve sosyal yardımlar olacağını söyleyen Müslüm Sağlık da “O büyük para bana çıkarsa evim olmadığı için bir araba ve ev alacağım. Geri kalanıyla fakire yardım edip üniversitede öğrenci okutacağım, tüm paramı onlara harcayacağım” ifadelerini kullandı.

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"FUTBOL TAKIMI KURARIM"

Hayallerinin merkezine lüks yaşamı ve sporu koyan Önder Kurt ise “1 milyar lira bana çıksa en kral arabayı ve bir tane havuzlu ev alırım. Bir de futbolda takım kurarım. Bu kadar yeter, gerisi önemli değil" diye konuştu.